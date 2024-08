Rallenta il mercato dell’arte Affari in calo del 28%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) L’ARTE, non i passion assets,la sua corsa. I primi sei mesi del 2024 confermano ilmento delartistico dopo un 2023 di fisiologico assestamento a seguito di un 2022 da record sia per il mondo delle aste che per quello delle fiere. Gli Stati Uniti, con New York, restano ilpiù attivo grazie a una forte e stabile domanda locale. A livello globale il giro d’delle principali case d’asta – Christie’s, Sotheby’s e Phillips – ha registrato una contrazione a doppia cifra, caratterizzata da offerte in diminuzione e scelte dei collezionisti più conservative. Il settore fieristico, nonostante la vitalità ritrovata dopo la crisi pandemica e gli ottimi livelli di affluenza, conferma la cautela negli acquisti, soprattutto nei giorni successivi a quelli di apertura dedicati ai più importanti collezionisti.