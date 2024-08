Padel Energym Civitanova promossa nella serie C marchigiana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Titolo regionale per le ragazze dellanel: hanno vinto la finale diD contro la Nitro di Rapagnano e hanno centrato la promozione. Il gruppo della palestra civitanovese è composto da Diletta Cerolini, Santina Comito, Milena Fabbro, Annalisa Turchi, Gaia Riccobelli e Emanuela Passeri. Ad allenarle Patrizia Magnante, maceratese già conosciuta per la sfilza di successi e titoli ottenuti negli anni scorsi come giocatrice di beach tennis. Da oltre un lustro è passata al, come atleta e come istruttrice (2° livello). an. sc.