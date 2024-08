Conte | Dal nuovo nome al limite dei due mandati decideranno i cittadini E si smarca da Grillo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 2 agosto 2024) "Conabbiamo visioni diverse sullo svolgimento dell’assemblea costituente, ma ora dobbiamo concentrarci su questo processo. È arrivata l’ora di rilanciare la nostra azione politica, di reagire a unsto di disimpegno e di disaffezione dei". A dirlo è il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe, che in un'intervista al Corriere della Sera fa il punto dopo lo scambio di lettere pubbliche tra lui e il garante del partito, Beppe. L'obiettivo è sciogliere i nodi e ribadire che i temi che saranno discussi in assemblea saranno scelti daiin un processo che si svolgerà in tre fasi: "Iscritti e non iscritti, via web, inoltreranno i loro progetti, le possibili modifiche del regolamento. Poi approfondiranno le proposte 300 delegati rappresentativi della nostra comunità.