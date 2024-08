Il mercato del lavoro si ferma | disoccupazione in salita

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ildelsi èto. I risultati record rivendicati più volte da Giorgia Meloni e dalla ministra del, Marina Calderone, iniziano a diventare solo un ricordo di fronte a una nuova crescita della. Dovuta, probabilmente, a un aumento degli inattivi, ma che continua a testimoniare le difficoltà occupazionali in Italia, con tassi nettamente peggiori di quelli europei. Occupazione e, i dati Istat di giugno A giugno 2024, secondo i dati Istat, l’occupazione è aumentata dello 0,1%, ma non per tutte le categorie: lariguarda uomini, dipendenti permanenti, 25-34enni e over 50. Scende invece l’occupazione tra donne, dipendenti a termine e under 24. In generale il tasso di occupazione sale al 62,2%, non tornando quindi neanche ai livelli di aprile.