Incendio a Pulsano grave una donna ustionata | ancora allarme in tutta la zona

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Unaè rimasta ferita in modoin unche ha provocato anche danni a case, villaggi e negozi. Il rogo che ha devastato Lido Silvana a Marina dinel Tarantino continua in queste ore con alcuni focolai. E come riportato da Repubblica, purtroppo sonogravi le condizioni dell’anziana rimastanell’. Le condizioni della, che risiedeva per l’estate in una villa, non hanno reso possibile il suo trasporto al centro grandi ustionati dell’ospedale di Brindisi.Leggi anche: Fassino propone un risarcimento da 500 euro per chiudere la storia del furto di profumo Al momento, ci sono una sessantina di sfollati, evacuati nel pomeriggio del 30 luglio, che però non hanno dormito la scorsa notte nel palazzetto dello sport dima nelle strutture ricettive che comunque sono risultate agibili e vicine al luogo dell’