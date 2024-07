Dl Infrastrutture via libera da Camera

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 30 luglio 2024) 11.28 Viafinale delladei deputati al disegno di legge di conversione del decreto. I voti a favore sono stati 169, i contrari 101. Il testo, sul quale il governo aveva incassato la fiducia ieri, ora passa al Senato in seconda lettura per l'ok definitivo. Il decreto, che contiene disposizioni urgenti per(tra cui il ponte sullo Stretto), norme per il processo penale e in materia di sport, dovrà essere convertito in legge entro il 28 agosto.