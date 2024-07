Gratta e vinci incredibile | il pirata della strada la fa franca

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 28 luglio 2024), per poco non è successo un patatrac: alla fine se l’è cavata con pochissimo e dovrebbe ringraziarlo. Siamo nello Stato del Missouri, più precisamente a St. Louis. Qui, nei giorni scorsi, è accaduto qualcosa che ha fatto storcere il naso, per la verità, ad un bel po’ di persone. Soprattutto a quanti hanno assistito in prima persona. Ma procediamo con ordine e iniziamo col dire che tutto è accaduto a “causa” di una passione comune per i. Ha vinto 3 milioni con un grattino da 30 euro – Ilveggente.itUn giocatore, durante il weekend, si è recato al 9866 di Manchester Road, presso il suo 7-Eleven di fiducia. Qui ha deciso di tentare la fortuna e di comprare diversi tagliandi di svariati tagli, tanto per non lasciare nulla d’intentato.