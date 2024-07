Ci sono oltre 31 milioni per sostenere la transizione energetica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) PERUGIA – La Regione investe 31,2di euro perlae l’economia circolare, con l’obiettivo di attestare sempre più l’Umbria come modello di sviluppo sostenibile e inclusivo. Dettagli, modalità e benefici attesi da tre nuove azioni comunitarie messe in atto, previste dal Programma regionale FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) 2021-2027 per imprimere ulteriore slancio all’efficientamento energetico e all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo su edifici pubblici e predisporre un programma di interesse regionale per la gestione integrata dei rifiuti.