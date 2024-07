Australia media | Eurofighter italiano si schianta salvo pilota

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 24 luglio 2024) (Adnkronos) – Un aereo si èto in una zona remota del Territorio del Nord, in, durante un'esercitazione militare multinazionale. Lo riporta il networkno Abc News. Secondo il sito specializzato The Aviationist, si tratta di unTyphoon dell'Aeronautica Militare italiana, impegnato nell'esercitazione internazionale Pitch Black (buio pesto) 2024. La polizia del Territorio L'articolo: "si" proviene da Webmagazine24.