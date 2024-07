The Acolyte spiegazione del finale | Osha e Mae creano nuovi percorsi

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 22 luglio 2024) Thedele MaeTheè finalmente completo e con esso arrivano le risposte a molte delle nostre domande. La nuova serie ha apertoorizzonti in Star Wars con la storia delle (gemelle?) Mae eAniseya (entrambe Amandla Stenberg) e ha ribaltato le carte in tavola rispetto a ciò che il pubblico pensava sarebbe accaduto più volte, un merito della creatrice della serie Leslye Headland. Ildella prima stagione offre inoltre ai fan molti spunti di riflessione, lasciando aperta la porta a ulteriori stagioni e stuzzicando una maggiore connessione con il più ampio universo di Star Wars. Tuffiamoci in questa storia. Viene fuori la verità sulle azioni oscure di Master Sol Uno dei punti di forza della stagione 1 di Theè l’interpretazione di Lee Jung-jae nel ruolo di Maestro Sol.