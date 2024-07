Chi è Kamala Harris designata da Biden come futura Presidente degli USA

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 22 luglio 2024)sintetizzare pienamente la figura dicon una sola parole? Il termine più giusto potrebbe essere primato. La, infatti, è stata la prima donna con origini indio-afro-americane in diversi ruoli istituzionali. Nello specifico si tratta della prima donna nera eletta procuratore distrettuale e poi procuratore generale nella storia della California, prima donna di colore e prima indiana-americana diventata senatrice fino ad essere sceltaViceStati Uniti d’America. Al suo attivo, a questo punto, manca proprio l’elezione a. Un passo che sarebbe importante non solo per i gruppi etnici che sintetizza nella sue origini, ma anche perché, un suo eventuale successo in questo senso, concretizzerebbe per le donne una meta fondamentale all’interno della gerarchia del potere.