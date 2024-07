Lazio 20 anni di Claudio Lotito | un viaggio di risanamento e successi sportivi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2024) 20dialla guida dellatra stabilità economica e ottimi risultati. Nel mondo del calcio italiano, pochi presidenti hanno avuto un impatto tanto significativo e duraturo quantoalla guida della. Dal suo arrivo nel 2004,ha trasformato il club biancoceleste non solo in termini di stabilità finanziaria, ma anche di prestigio sportivo. Celebriamo oggi i suoi 20di presidenza, riflettendo su unfatto di sfide,economico e importanti trionfi sul campo. Foto di Angelo Carconi / AnsaL’arrivo die ilfinanziario Quandoacquistò lanel luglio del 2004, il club si trovò in una situazione economica disastrosa. Con un debito di oltre 140 milioni di euro, molti temevano per il futuro della società.