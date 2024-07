Soulé vuole la Roma ma Giuntoli lo spinge verso la Premier League

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Matiasconteso dallae dal Leicester con in mezzo la Juventus e le necessità di far partire un'asta che ne alzi il prezzo. E' uno dei tormentoni di questa estate di calciomercato, perché la strategia di Cristianoè stata sin dal primo momento quella di ricavare il massimo possibile dalla cessione del giovane talento argentino (ultima stagione in prestito al Frosinone) così da avere i soldi da reinvestire per arrivare a Koopmeiners. Il problema è che fin qui l'incastro non è riuscito e ora che le settimane avanzano se ne comprende anche la ragione. La Juventus valutanon meno di 35-40 milioni di euro, considera un sacrificio la sua cessione e se non avesse questioni di equilibri finanziari da rispettare non la prenderebbe nemmeno in considerazione come ipotesi.