Accompagnata dalla figlia Charlotte Kate Middleton ha fatto il suo ritorno a Wimbledon E il pubblico le ha riservato una standing ovation

(Di domenica 14 luglio 2024) È proprio lei la regina di. Per quella che è stata solo la seconda uscita indella principessa del Galles dallo scorso dicembre,ha scelto la finale maschile del torneo di tennis più prestigioso al mondo. E in compagnia della, ormai una veterana del Centre Court, e della sorella Pippa, hail suo ingresso accolta da una calorosadelregale atra viola e sorrisi X Il trionfo diApparsa sorridente e in ottima forma nonostante la chemioterapia preventiva a cui si sta sottoponendo da alcuni mesi a causa di un tumore non specificato, al suo arrivo, 42 anni, si è soffermata a lungo a salutare un gruppo di campioniesse di tennis, tra cui la giovanissima Emma Radacanu, che hanno consegnato alla principessa un bouquet di fiori.