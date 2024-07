Tarsi in pensione Anni in strada per la sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) La polizia di Stato e in particolare il Commissariato di Senigallia saluta il Sovrintendente CapoTonino che, dopo 41di onorato servizio, ripone la divisa per godersi la meritata. Nel 1983 ha frequentato la Scuola Allievi Agenti di Trieste per frequentare il Corso di Formazione al cui termine viene assegnato al reparto Celere di Bologna fino al 1985 quando chiede ed ottiene il trasferimento presso la Sezione Volanti della Questura di Bologna. Nel 1987 ottiene il trasferimento alla Questura di Ancona e nel 1992 presso il Commissariato di Senigallia. Ha svolto, tra l’altro, l’incarico di istruttore per operatori di moto-volante presso la ex Scuola Agenti di Senigallia. Durante gli oltre 35di turni in Volante ha guidato tutti i veicoli in uso alla Polizia, dalla prima Alfa Romeo Giulia sino all’ultima arrivata in casa Polizia, l’Alfa Romeo Tonale risultando uno dei poliziotti più anziani in servizio di Volante.