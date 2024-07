Riciclaggio in centro Diamanti e Ferrari Sequestrati i tesori dei soci Bigi-Kamami

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) FIRENZE Una nuova mandata di sequestri: soldi, due fiammanti, preziosi in oro,e brillanti e due locali del, per un valore che supera i due milioni. Nel mirino della Dda c’è ancora la presenta asazione per delinquere che avrebbe colonizzato Firenze accaparrandosi decine bar e ristoranti. In particolare i suoi due presunti “leader“: Alessandroed Eluertaccusati di essere il fulcro di un’asazione per delinquere finalizzata all’appropriazione indebita aggravata e all’auto. Ieri mattina, la guardia di finanza si è rimessa in moto a distanza di poco di un mese dalle prime perquisizioni. In mano, le fiamme gialle avevano un decreto di sequestro firmato dal gip, Piergiorgio Ponticelli, che ha tolto dalla disponibilità dei due indagati “eccellenti“ beni del proprio patrimonio per milioni di euro.