La sfida di Viktor Orban agli Usa | vola a Mar-a-Lago per incontrare Donald Trump

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il premier dell’Ungheria non smette di stupire l’Europa e dire gli Stati Uniti e la Nato: dopo essere stato ricevuto al Cremlino da Vladimir Putin e aver incontrato Xi Jinping a Pechino, non soloOrbán ha snobbato il presidente Joe Biden durante il vertice dell’Alleanza, ma ha anche deciso di fare visita al suo predecessore e candidato repubblicanonella sua residenza di Mar-a-, in Florida. L’indiscrezione, pubblicata da Bloomberg e dal New York Times e confermata da diverse fonti all’agenzia di stampa Reuters e anche al quotidiano britannico The Guardian, non è stata commentata dall’ambasciata ungherese a Washington, dove nei giorni scorsi Orbán ha partecipato al vertice che ha sancito il 75esimo anniversario della fondazione della Nato.