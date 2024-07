Truffe-connection dieci in carcere Raffica di colpi anche in Umbria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Lache una maxi operazione della polizia ha fatto venire alla luce sembra confermare l’evidenza di un fenomeno che non conosce confine geografico e che non ha intenzione di guardare in faccia le proprie vittime, anzi le cerca, con meticolosità, deboli, fragile, facilmente aggirabili. Un fenomeno a cui l’non si sottrae, con numerosi casi denunciati quasi quotidianamente e con diversi arresti,in flagrante. Punta di un iceberg molto grande, certamente. E in questa statistica si inserisce l’operazione portata a termine dagli investigatori della squadra mobile della Questura di Roma e del III Distretto Fidene-Serpentara, al termine di un’indagine, coordinata dalla Procura di Roma che, con il supporto della squadra mobile di Napoli, hanno dato esecuzione alla misura della custodia cautelare innei confronti di 10 persone appartenenti, a vario titolo, a una presunta associazione per delinquere finalizzata alla commissione di, rapine ed estorsioni aggravate ai danni di anziani.