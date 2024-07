Tour de France 2024 risultati e ordine di arrivo undicesima tappa | Vingegaard batte Pogacar Ciccone quinto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L’die idell’delde, la Évaux-les-Bains – Le Lioran di 211 chilometri. Un grande Jonasè riuscito a conquistare il successo,ndo in volata la maglia gialla Tadejal termine di una frazione spettacolare. Ancora una volta i due hanno staccato la concorrenza, con Remco Evenepoel che comunque si conferma e un Primoz Roglic assolutamente in ripresa. Ottima giornata anche per Giulio, che in salita perde solo dai quattro citati e chiudein maniera brillante.DE: CALENDARIO TAPPE, ORARI, TV E STREAMINGDE: MONTEPREMI E PRIZE MONEY I TELECRONISTI E I COMMENTATORI IN TV La cronaca – Partenza fulminea quella dei corridori nei primi chilometri, come dimostra la media di 50 km/h tenuta nella prima ora e mezza di corsa.