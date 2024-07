La mossa del geometra Ricorso in Cassazione | Le mie provvigioni scambiate per tangenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Gioca l’ultima carta delalla Corte dil’ex “di Berlusconi“ Francesco Calogero Magnano coinvolto nell’inchiesta della Procura di Monza per corruzione urbanistica nel Comune di Usmate Velate. Il 75enne nato a Brancaleone in provincia di Reggio Calabria ma residente a Macherio, paese di una delle dimore del Cavaliere di cui era professionista di fiducia, si trova da 70 giorni agli arresti domiciliari per un’ordinanza di custodia cautelare chiesta dal pm monzese Carlo Cinque e firmata dalla giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza Angela Colella, che lo scorso 29 aprile è stata eseguita dai finanzieri del Comando provinciale monzese. Il difensore di Magnano, l’avvocata Roberta Minotti, si è vista rispondere picche dai giudici della libertà del Tribunale del Riesame di Milano e dai giudici monzesi del Tribunale del Riesame patrimoniale nelper tornare in libertà e per vedere il dissequestro delle sue due società coinvolte nelle indagini.