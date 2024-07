Benedetta Fiorini entra nel cda di Enac | Un grande onore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Reggio Emilia, 9 luglio 2024 –– 48 anni, laureata in Scienze della comunicazione con master in ‘Comunicazione integrata d’impresa’, ex esponente di Forza Italia, poi passata tra le fila della Lega, membro dal 2018 al 2022 del parlamento come deputata per il Carroccio – è stata nominata nelle scorse ore nel cda di, ente nazionale per l’aviazione civile., che da tempo fa la pendolare fra Roma è Reggio, si occupa di relazioni istituzionali fra l’Emilia e la Capitale ed è stata scelta come nuovo membro del consiglio di amministrazione per le sue competenze pregresse e il suo curriculum (è stata membro fondatore dell’intergruppo parlamentare ‘Aerospazio’ durante la sua atticità alla Camera). Nel primo cda a cui ha preso parte è stata deliberata l’intitolazione dell’aeroporto di Milano-Malpensa a Silvio Berlusconi.