Giornalisti | è morto Marcello Lazzerini grande cronista e fine scrittore Vinse il Bancarella con Gino Bartali

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di martedì 9 luglio 2024) Aveva 86 anni,, giornalista efiorentinooggi, 9 luglio 2024, dopo un peggioramento seguito ad un'operazione. Ma non li dimostrava proprio, tutti quegli anni: lavorava ancora con lo slancio di un ragazzo, entusiasta e curioso. Era statode L'Unità, fin dagli anni Sessanta. "Uno di bianca", come si dice in gergo di quelli che ce n'erano pochi. Aveva il fiuto della notizia, ma anche unacapacità di scrittura L'articolo: èilconproviene da Firenze Post. .