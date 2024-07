L’estate di GAMeC tra arte diffusa e partecipata | un tuffo nell’opera immersiva di Sonia Boyce

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 8 luglio 2024) Bergamo. Bisogna amare, artista inglese di origini afrocaraibiche, semplicemente per la curiosità che ha dimostrato di avere per il popolo bergamasco e la città. Da Londra, dove vive e lavora come artista e professoressa di Black Art and Design alla University of the Arts, è arrivata a Bergamo chiamata a prendere pdel programma biennale “Pensare come una montagna” promosso dalla Galleria d’Moderna e Contemporanea di Bergamo (). Si tratta di un progetto speciale e diffuso, sul territorio di Bergamo e provincia: una dimensione culturale e sociale creata per rendere pcipi e protagoniste le comunità locali, chiamate a riflettere sui temi della sostenibilità e della collettività, insieme ad artisti internazionali. Tra questi c’è, rara perla di sensibilità umana e artistica, che sin dagli anni Ottanta ha affrontato temi quali l’identità, le dinamiche sociali e la marginalizzazione razziale e di genere.