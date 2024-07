Bagnaia | il ricavato dei regali di nozze verrà devoluto in beneficienza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024) Splendido gesto da parte di Peccoe la sua futura moglie, Domizia Castagnini, che hanno deciso di devolvere in beneficenza ildeidel loro matrimonio, in programma il 20 luglio a Pesaro. Più precisamente, le donazioni verranno devolute a Ugi – Unione genitori italiani Odv, con la quale il pilota della Ducati ha concordato una causale con la quale versare il tutto. “Ringraziamo Pecco e Domizia per il grande gesto di generosità: questa è vera beneficenza fatta con il cuore” – ha detto Enrico Pira, presidente Ugi. Ilutilizzato per allestire una palestra per la riabilitazione dei piccoli pazienti dell’ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. “Ancora una volta Peccodimostra il suo grande altruismo.