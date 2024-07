Superbike Cremona pronta per il Mondiale SBK

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 7 luglio 2024) Un appuntamento che in Lombardia attendono con trepidazione. Il2024 dellaè ormai pronto per fare tappa ain vista del weekend di fine settembre (20-22). Un evento che convoglierà la passione di numeri tifosi calamitando i fari, certamente, sulla troupe italiana attualmente impegnata nella disputa del campionato dedicato alle derivate. Tutte la Regione s’impegnerà per rendere quella due giorni indimenticabile.carica per la sfida: “Grande chance per la Lombardia” (Credit foto – WorldSBK.com pagina Facebook)“Un grande successo nella nostra regione, a oltre dieci anni di distanza dall’ultima gara sulla pista di Monza, un grande evento di promozione del territorio. Non dimentichiamo la grandissima rilevanza del motociclismo in Lombardia, con i suoi piloti, uno su tutti Giacomo Agostini – queste le dichiarazioni del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana –.