L’antologia di Blue Peaks Valley – Alle origini del Papersera

(Di domenica 7 luglio 2024) Nella vastissima produzione Disney, molti autori sono andati a scavare nel passato dei personaggi, in particolare di Zio Paperone. Pensate ad esempio alla Saga di Paperon De’ Paperoni di Don Rosa. Lo scorso anno, sulle pagine di Topolino, Corrado Mastantuono ha seguito questa tradizione, realizzando un ciclo di sei episodi che ci hanno riportato nel Klondike per seguire le avventure di un giovane Paperone, avventuroso e da poco direttore del suo giornale, il. Panini Comics ha da poco ristampato queste storie in un volume unico, che contiene anche un ottimo apparato redazionale e un’intervista all’autore.di– Corrado Mastantuono; Panini Comics Raccontare la vita di Frontiera Paperone vive nella piccola comunità di, dove sogna di avviare un’attività e fare successo con il suo giornale, il