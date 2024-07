Bergamo 2014 chiude i battenti Parla Galluzzo | | È triste finire cosi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) LaBasketha concluso la sua storia dopo dieci anni pieni di alti e bassi. Dopo aver raggiunto la A2 nel 2017 e aver sfiorato la serie A nel 2019, il club ha attraversato momenti difficili con due retrocessioni fino alla B2. Nonostante le difficoltà, inclusi stipendi non pagati e proteste dei giocatori, solo un mese fa il club ha ottenuto una promozione in serie B, ma ora ha confermato la sua chiusura. Ieri, il club giallonero ha annunciato la chiusura, non avendo versato la fideiussione per l’iscrizione alla serie B. La decisione è stata motivata dalla mancanza di risorse economiche, di sponsor e di un palazzetto a, dopo la chiusura degli impianti cittadini in attesa di un nuovo palasport. È un momento nero per il basket bergamasco: qualche settimana fa, il presidente Mascio ha deciso di trasferire la Blu Basket da Treviglio a Orzinuovi, costringendo il basket trevigliese a ripartire dalla B.