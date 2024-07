Rugby l’Italia inizia la sua estate contro le Samoa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 luglio 2024) Esordiranno venerdì 5 luglio, alle ore 6.00 italiane,legli azzurri di Gonzalo Quesada, al primo appuntamento nelle Summer Nations Series 2024, i test match estivi che vedrannoaffrontare anche Tonga e Giappone. Una partita dal pronostico difficile,una squadra “caotica, ma pericolosa”, come l’ha definita il coach azzurro. Una prima sfida che vede il ct argentino scegliere un mix ben ponderato tra giocatori già esperti, l’ossatura che ha convinto nel Sei Nazioni, e giovani talenti da inserire nel contesto. Sicuramente il nome più atteso è quello di Matt Gallagher, che sfrutta l’assenza in questo match di Ange Capuozzo per coprire il ruolo di estremo ed esordire subito da titolare. Per il restocambia poco rispetto a quello che si è visto nel Sei Nazioni e punterà soprattutto sul pack, su una difesa avanzante e sulle capacità offensive dei suoi trequarti per scalfire le certezze deini e conquistare la vittoria.