Stankovic ceduto ma l’Inter mantiene un vantaggio | la formula – Sky

(Di mercoledì 3 luglio 2024)ha concluso un’importante operazione di mercato riguardante uno dei suoi giovani talenti. Aleksandar, promettente centrocampista della Primavera nerazzurra, si trasferisce al Lucerna. Gianluca Di Marzio su Sky Sport ha riportato la notizia. TUTTO FATTO – Aleksandarè pronto a lasciare, ma con ladel prestito e un diritto di riscatto in favore del Lucerna fissato a 1,5 milioni., però, manterrà il diritto di recompra, garantendosi la possibilità di riportare il giocatore a Milano in futuro. Il club nerazzurro ha saggiamente inserito un’opzione di recompra per poter monitorare la crescita del calciatore e, eventualmente, riportarlo a Milano., maunI DETTAGLI – L’accordo tra Inter e Lucerna prevede chegiochi nella Super League svizzera per la prossima stagione, offrendo al giovane centrocampista la possibilità di accumulare esperienza e minuti in un campionato competitivo.