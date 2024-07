Louis Ferla sarà il nuovo CEO di Cartier

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Cambio alla guida di. Il consiglio d’amministrazione del colosso del lusso svizzero Richemont ha nominato, attualmente ceo di Vacheron Constantin, come successore di Cyrille Vigneron alla guida di, che lascia la carica dopo otto anni di servizio. Vigneron non rimarrà però senza poltrona e assumerà la carica di presidente della divisione culture & philantrophy di, andando a lavorare conper garantire una transizione manageriale graduale, chedefinitiva dal 1° settembre 2024., di nazionalità francese, è entrato in Richemont nel 2001, partendo da Alfred Dunhill come area sales manager a Hong Kong e poi come direttore generale a Taipei. Nel 2006 si è spostato indove ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali e nel 2015 è stato promosso nel comitato esecutivo della maison di gioielleria come direttore internazionale clienti e affari.