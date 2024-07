Kate Middleton ultime notizie Chemioterapia ancora per mesi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 2 luglio 2024)dovrà proseguireperlaper sconfiggere il cancro. Per questo motivo non tornerà al lavoro fino al prossimo anno, anche se quasi certamente la rivedremo questa settimana a Wimbledon., ultimi aggiornamenti sul suo stato di salute Sono pochissimi gli aggiornamenti sulle condizioni di salute di, malata di cancro, almeno quelli ufficiali. Ma Emily Andrews, esperta in questioni reali, ha implicitamente rivelato come sta davvero la Principessa del Galles. L’abbiamo tutti vista al Trooping the Colour e a parte una quasi impercettibile stanchezza,è apparsa come sempre, forse poco più magra. La sua presenza accanto a William e ai figli, sorridente, ha riacceso le speranze che il suo ritorno fosse vicino.