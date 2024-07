Prima seduta guidata da Grazia Baracchi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024) Tutto pronto oggi per la. Con le nomine in giunta di Federica Venturelli e Andrea Bortolamasi, saràa presiedere in qualità di consigliera anziana, il termine che indica il consigliere che ha raggiunto la maggior cifra individuale (voto di lista più voti di preferenza personali), ladel nuovo Consiglio (lavori visibili su comune.modena.it/il-governo-della-citta).presiede lafino all’elezione del presidente che avverrà dopo l’esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità dei consiglieri eletti, con la relativa convalida. Sono previste almeno due surroghe per sostituire Venturelli e Bortolamasi che: i primi dei non eletti nella lista del Pd sono Alberto Bignardi e Lucia Connola.