Le elezioni europee e lo spettro della Pravfond il centro europeo di propaganda russa

(Di lunedì 3 giugno 2024) Sulle prime paginestampa e delle tvsi moltiplicano le indiscrezioni trapelate in merito a, una fondazionetentacolare che opera sotto il controllo dei servizi segreti di Mosca e che ha creato almeno due siti web che producononell`Unione Europea. In base a quanto diffuso, si delineano storie che sembrano uscite da un libro di spionaggio, tra fioriste che hanno un doppio lavoro a Stoccolma e milioni da spendere in avvocati per la difesa "di agenti e assassini", in base a quanto riporta la svedese Svt.I siti sostenuti dasarebbero due in particolare: Golos.eu in lingua ucraina contiene, tra le altre cose, disinformazione su Kiev; Euromore.eu (sede a Bruxelles) si presenta come un sito di notizie neutrale, con informazioni in tutte le lingue dell'Ue, dall'inglese al francese, ma anche italiano, spagnolo e persino il polacco e il finlandese.