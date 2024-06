Giornata mondiale bicicletta 11% italiani la usa | pedalare allunga la vita

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 3 giugno 2024) (Adnkronos) – Oggi è ladella. Utilizzarla per la mobilità attiva, ovvero per recarsi al lavoro o a scuola o nei propri spostamenti abituali e in alternativa all'uso di veicoli a motore, ha effetti benefici sull'organismo, dal cuore alla mente,ndo anche gli anni di. Questo lo stabiliva uno studio danese L'articolo, 11%la usa:laproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. .