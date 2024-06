Scatti patriottici | Verso il 2 giugno mostra fotografica dedicata alla Festa della Repubblica

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 1 giugno 2024) “Per me il 2rappresenta l’UnitàNazione. Questo è il sentimento che accomuna tutti noi che con orgoglio in quel giorno sfiliamo per la”. Sono parole del Tenente colonnello Gianfranco Paglia, Medaglia d’Oro al Valore militare. Ed esprimono perfettamente l’intentobaseil 2”, curata da Livia Iervolino e Paolo Peroso ed allestita presso la sede del Gruppo delle Medaglie d’oro al Valore Militare (via dell’Amba Aradam 14/C a Roma). Lail 2”: un mosaico di patriottismo L’idea è quella di realizzare un percorso composto da una serie di fotografie inedite prese durante i preparativiparata del 2ai Fori imperiali.nei quali fotografi professionisti ma anche (e forse soprattutto) gente comune venuta ad assistere alle provemanizione, hanno immortalato attimi e scene per riportare, dloro prospettiva, il clima e l’atmosfera che si respiravano in quel momento.