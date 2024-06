Scandali e proteste | Serve una svolta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) Sono di nuovo giorni di battaglie per l’ambiente. Si comincia oggi (ore 15.30) all’area Green Park di Pontedera con la mobilitazione dei Comitati Zero Waste Italy, Legambiente Valdera, No Valdera Avvelenata, Tat Montefoscoli - Assemblea Permanente No Keu, per dare proposte alternative "per una Toscana senza rifiuti e nocività". Si tratta di un percorso che proseguirà – viene spiegato – con un incontro tra Comunità e Comuni Rrifiuti Zero a Palaia il 29 giugno, culminando con una grande manifestazione all’inizio dell’autunno. Sotto la lente, in particolare, gli ultimi due grandi. Come quello del Keu, finito a tonnellate in provincia di Pisa e in mezza Toscana per la costruzione di strade. E’ stato trovato – ad esempio – nella massicciata della nuova Sr429 strada Empoli- Castelfiorentino".