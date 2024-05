Zirkzee Milan - cambia la clausola dell’attaccante | i rossoneri provano l’affondo

Calciomercato Milan , spunta un clamoroso dettaglio su Joshua Zirkzee: la clausola da 40 milioni presente nel contratto è valida per tutti… Adesso i tifosi del Milan possono davvero sognare il grande colpo in attacco. Secondo le ultime ...

Conte al Napoli: ecco perché l'accordo non è semplice - Conte al Napoli: ecco perché l'accordo non è semplice - Il milan si è defilato e questo Aurelio De Laurentiis lo sa ... Ma è evidente che c’è una trattativa e una serie di situazioni che ballano. Non di poco conto. Le clausole non piacciono a Conte che ...

Corsport - Zirkzee costa solo 40 milioni - Corsport - Zirkzee costa solo 40 milioni - Su Corsport - Zirkzee costa solo 40 milioni. Il procuratore ha ottenuto l'estensione della clausola a tutti, il Bologna incasserà 21 milioni, il resto al Bayern di Monaco. A queste cifre, anche se non ...

Le pagelle di Piantanida: Vlahovic meglio di Rovazzi, De Ketelaere troppi inchini - Le pagelle di Piantanida: Vlahovic meglio di Rovazzi, De Ketelaere troppi inchini - Franco Piantanida e le sue pagelle anche per la finale di Coppa Italia. Il professore di SportMediaset ha dato i voti ai protagonisti dell'ultimo atto dell'Olimpico.