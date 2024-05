Tradizione e artigianato ’Buongiorno Ceramica’ Tutte le iniziative

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 16 maggio 2024) In quasile case dei sestesi esistono oggetti, più o meno preziosi, usciti dalla Manifattura Ginori. Oggetti magari arrivati in eredità da nonni o bisnonni dei quali non si conoscono storia e valutazione. Chi desiderasse ricevere informazioni su questi ‘tesori’ può approfittare di una particolare occasione: domenica prossima, dalle 10,30 alle 12, alla biblioteca Ragionieri le conservatrici del Museo Ginori saranno infatti a disposizione per svelare datazione, tipo di lavorazione stile, dei capolavori "made in Ginori". L’iniziativa fa parte del programma più ampio di "Buongiorno Ceramica" a Sesto, la kermesse nazionale promossa dall’Associazione Italiana Città della Ceramica che unisce in un’unica festa diffusa le 45 città italiane di più anticaceramica. Il momento clou sarà sabato 18 e domenica 19 maggio, ma a Sesto gli eventi si ...