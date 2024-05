(Di giovedì 16 maggio 2024) Il decretovieneto nell'Aula delcon 101 si, 64 no, nessun astenuto. Il provvedimento, per il quale il governo ha chiesto e ottenuto il voto di fiducia,ora

Al Senato si discute del Superbonus e della conversione in legge del decreto -legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto -legge 19 maggio 2020, n. 34, ...

Superbonus, ok fiducia al Senato con 101 sì e 64 voti contrari. Ora decreto passa alla Camera. Cosa cambia - superbonus, ok fiducia al senato con 101 sì e 64 voti contrari. Ora decreto passa alla Camera. Cosa cambia - Al via in senato la seduta sul dl superbonus, alle dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia, posta ieri dal ministro per i rapporti con i Parlamento sull'approvazione del ...

Superbonus: Senato approva, passa alla Camera - superbonus: senato approva, passa alla Camera - Il decreto superbonus viene approvato nell'Aula del senato con 101 si, 64 no, nessun astenuto. Il provvedimento, per il quale il governo ha chiesto e ottenuto il voto di fiducia, passa ora alla Camera ...

Superbonus, in corso il voto di fiducia in Senato - superbonus, in corso il voto di fiducia in senato - Terminate le dichiarazioni di voto in senato sul dl superbonus, in Aula è iniziata la chiama per la fiducia, posta ieri sul provvedimento dal governo. Il governo ha chiesto ieri il voto di fiducia. A ...