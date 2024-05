Roma - borseggiatori in azione sui mezzi pubblici e ai tavolini dei bar | 13 arresti

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il fenomeno dei furti e dei borseggi che si registrano soprattutto a bordo deini, induce i Carabinieri del Comando provinciale dia disporre costanti servizi di controllo per tutelare cittadini e turisti che affollano la Capitale. Attività intense da parte degli uomini dell’Arma, coordinati dalla Procura della Repubblica, che hanno portato a 13. Costanti e continui i controlli dei carabinieri contro furti e borseggi – ilcorrieredellacitta.comRubano lo zaino di una turista olandese In via Frangipane, i Carabinieri del Comando Piazza Venezia hanno arrestato un uomo e una donna di origini peruviane, sopresi, in concorso fra loro, subito dopo essersi impossessati dello zaino di una turista olandese mentre era seduta ai tavoli esterni di un ristorante. I Carabinieri della ...

La protesta si concluderà intorno alle 12.30 È in corso lo Sciopero nazionale del trasporto pubblico che a Roma si concluderà alle 12.30. Ecco la situazione sulla rete: - metro A, B/B1, C: in servizio; ferrovia Termini-Centocelle: in servizio; bus ...

Sulla A1 Milano- Roma - Napoli , tra il bivio con la A24 Roma -Teramo e Valmontone in direzione di Napoli , si registra stamattina una coda di 9 km, per ripristino danni in seguito ad un grave Incidente avvenuto nella notte all’altezza del km 581. Tre i ...

La Finale di Coppa Italia a Roma tra Atalanta e Juventus è in programma stasera, mercoledì 15 maggio all'Olimpico. Ecco il piano mobilità, le strade chiuse , gli orari dei mezzi e come arrivare allo stadio.Continua a leggere

Carne coltivata, nel mondo 159 startup ma gli investimenti sono in calo - Carne coltivata, nel mondo 159 startup ma gli investimenti sono in calo - Sono più di 150 le startup nel mondo che si occupano di carne coltivata, ma gli investimenti sono in calo da tre anni a questa parte e solo nel 2023 si sono ridotti del 78%.

Il presidente del Comitato nazionale del Cammino sinodale Erio Castellucci ha incontrato l’arcivescovo di Catanzaro Maniago - Il presidente del Comitato nazionale del Cammino sinodale Erio Castellucci ha incontrato l’arcivescovo di Catanzaro Maniago - Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola, vescovo di Carpi e presidente del “Comitato nazionale del Cammino sinodale”, ha incontrato oggi nella chiesa di Roccelletta di Borgia i presbiteri e ...

Nunziata (Adr): “Airport in the city grande lavoro di integrazione con Ita e Ferrovie” - Nunziata (Adr): “Airport in the city grande lavoro di integrazione con Ita e Ferrovie” - “Abbiamo lavorato molto con Ferrovie e con Ita. Sostenibilità vuol dire anche questo, integrare i mezzi di trasporto. Questa iniziativa favorisce anche il turismo e il viaggio come forma di turismo”.