Risultati incoraggianti per la Hermes Roller Caserta al Campionato Regionale FISR 2024

(Di giovedì 16 maggio 2024). In una calda domenica primaverile ilha fatto tappa a Pontecagnano dove, grazie all’impegno della Sport Lab che ha ospitato l’evento, si è tenuta un’ intensa giornata di gare su strada specialità corsa. Anche in quest’occasione laha risposto presente confermando la partecipazione di tutti i suoi atleti in gara nel. Vi sono state conferme come quella di Davide Fumagalli, cat. Allievi giunto secondo riducendo gara dopo gara il distacco dal primo. Così è stato anche per Marco Cucuzza, cat. Ragazzi che dopo essere partito in testa e aver controllato la sprint per più di metà gara cede solo negli ultimissimi metri la vittoria giungendo secondo sul traguardo ad un solo ...

