Rischio grandine oggi in Emilia Romagna | gli aggiornamenti in diretta sul maltempo

(Di giovedì 16 maggio 2024) Bologna, 16 maggio 2024 – A un anno esatto dalla devastante alluvione che ha colpito l’(guarda il video trailer del docufilm de il Resto del Carlino e Quotidiano Nazionale) ilcontinua a colpire la regione.è attesa(anche di media dimensione) dovuta alla formazione di supercelle in, da Bologna verso il mare. Insi prevede un “ammasso di temporali in grado di portare molta pia e anche”. Per, infatti, è in vigore una allerta meteo per temporali. Già ieri un nubifragio ha colpito Mordano nel Bolognese e ha allagato le strade. Ma non solo: campi allagati e forti accumuli di acqua anche nel Ravennate. Sono caduti fino a 60mm di ...

Bologna, 15 maggio 2024 – Sono già iniziate le piogge attese e previste in Emilia Romagna . Mentre ieri sera in provincia di Modena un forte temporale ha allagato cantine e garage, dalla mezzanotte forti piogge insistono sui settori occidentali con ...

