Rabiot d’assalto Chiesa ripiega Lucidità Nicolussi

(Di giovedì 16 maggio 2024) PERIN 6,5. L’uomo di Coppa rassicura tutti con prontezza e puntualità. Super su Ederson nel finale. GATTI 7. Quasi segna senza accorgersene di testa. Dietro gira la manopola della fisicità e scaccia i problemi. Una respinta decisiva su Pasalic. BREMER 7,5. Sbanda in un paio di occasioni, ma non capitola mai. Non c’era Scamacca, certo, ma riesce a intimorire l’attacco di Gasp. DANILO 7. Immette carisma in una serata delicatissima, dimenticandosi degli ultimi mesi tutti in salita. CAMBIASO 7. Imbucata sopraffina per il gol di Vlahovic, un’invenzione istantanea che indirizza la partita. MCKENNIE 6. Ala o mezzala, non importa: tampona con intelligenza.CAVIGLIA 6. Esame da brivido superato: soprattutto lucido, fa girare palla senza sostituirsi ai solisti.6,5. Rieccolo arrembante in una serata da scapigliato della mediana, ...