Putin in Cina da Xi | La nostra cooperazione è stabilizzante - favorisce la pace nel mondo Firmato nuovo accordo di partenariato globale

(Di giovedì 16 maggio 2024) Visita di Stato del presidente russo Vladimirin. Obiettivo, “rafforzare ulteriormente la partnership” tra i due Paesi e scambiare con l’omologo Xi Jinping “opinioni sulle questioni internazionali”. Il capo del Cremlino è arrivato a Pechino in aereo all’alba. Il suo corteo si è fermato davanti alla Grande Sala del Popolo in piazza Tiananmen dove è stato accolto dai membri dell’Esercito popolare di liberazione sull’attenti mentre l’artiglieria lanciava un saluto con i cannoni. I due presidenti hanno poie rilasciato una dichiarazione congiunta “sull’approfondimento delstrategicodi coordinamento-Russia per una nuova era” in occasione dei 75 anni dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche bilaterali., durante il ...

Pechino e Mosca condividono l’analisi secondo cui l’occidente è in crisi e non bisogna allentare la pressione. I limiti dell’intesa sono diversi, ma l’obiettivo geopolitico è comune. Leggi

Inizia oggi, giovedì 16 maggio, la visita di stato di Vladimir Putin in Cina . Il viaggio durerà due giorni. Il presidente russo incontrerà il suo omologo Xi Jinping per parlare di guerra in Ucraina, energia e commercio. «La relazione Cina -Russia ...

