Pasticcini senza cottura | facili e deliziosi!

(Di giovedì 16 maggio 2024) Isono una genialata, soprattutto se non abbiamo voglia di accendere il forno e desideriamo un dolcetto sfizioso, massimo da realizzare. Non serve alcuna manualità in particolare per prepararli, ma una buona dose di pazienza sì. Già perché devono rassodarsi in frigorifero per parecchie ore prima di poter essere assaporati. Rassegniamoci, alla fine saremo ripagate perché sono. L’impasto è a base di burro fuso e biscotti secchi. A questo proposito, tornano utili anche quelli sbriciolati, rimasti sul fondo del contenitore, perché dovremo comunque polverizzarli nel tritatutto. Approfittiamone per smaltire le rimanenze! Se non possiamo contare su di uno stampo in silicone per ciambelline, ci basterà formare tante piccole sfere identiche, appiattirle leggermente e ...

