Maltempo - scuole chiuse a Settala A Tribiano venti persone sfollate

(Di giovedì 16 maggio 2024)(Milano), 16 maggio 2024 – Ildi ieri continua a far sentire i suoi effetti anche nei comuni del Sud-Est Milanese.oggi a, dove il sindaco Andrea Carlo ha emesso un’ordinanza, in via cautelativa, estesa a ogni istituto di ordine e grado, compreso l’asilo-nido del paese. Chiusi anche l’agri-asilo e l’agri-scuola di Cascina Cappuccina a Melegnano, dove ieri 16 bambini – insieme al personale delle cooperative Eureka e Praticare il Futuro – sono stati evacuati dopo che il livello della Vettabbia, cresciuto sensibilmente sull’onda delle piogge insistenti, è arrivato a lambire il ponticello di accesso alla zona. Asono stati evacuati alcuni nuclei familiari, per un totale di 20, tra quelli più vicini al canale ...

