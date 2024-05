L’iPhone si controlla con gli occhi e la musica si tocca | l’IA renderà iOS 18 ancora più accessibile

(Di giovedì 16 maggio 2024) Come ogni anno a poche settimane dalla conferenza per gli sviluppatori Apple annuncia le nuove funzionalità di accessibilità dei suoi sistemi operativi. Arriveranno entro la fine dell’anno e sfruttano a pieno il machine learning e il neurale engine....

Come creare un secondo account Telegram - ... pigia sul pulsante con la freccia in basso a destra, controlla ... iPhone/iPad Desideri scoprire come creare un secondo account ... aprire l'app, pigiare sulla voce Continua in italiano per passare alla ...

Come faccio a sapere se sono iscritto a mètaSalute - Infine controlla il riepilogo dei dati che hai inserito e se è ...inserito e se è tutto corretto premi sul tasto Conferma e invia l'...seguendo la procedura spiegata in questa guida per Android o iPhone ...