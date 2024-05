ITALIA – GERMANIA | PARTITA IN DIRETTA

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il 14 Maggio 2024 le azzurre hanno fatto il loro esordio in Volleyball Nations League perdendo 3-0 il match contro la Polonia. Una sconfitta che ci può stare nel momento in cui l’conta numerose assenze e la Polonia vantava un roster maggiormente completo. Nonostante ciò, però, le azzurre hanno condotto a tratti una buona gara, commettendo però gravi errori nei finali di set, senza impensierire più di tanto la formazione polacca. Con la sconfitta per 3-0 le azzurre hanno perso 10,63 punti nel ranking e proprio per questo è tempo di correre ai ripari. Oggi le azzurre devono necessariamente riscattarsi vincendo il match contro la. Se lavince 3-0 l’perde 14,91 punti.Se lavince 3-1 l’perde 12,41 punti.Se la ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sfida della Nations League per la Nazionale italiana femminile che affronta la Germania ad Antalya in Turchia. Non era l’inizio che i tifosi azzurri si ...

oggi giovedì 16 maggio (ore 13.00) si gioca Italia-Germania , match valido per la Nations League 2023 di volley femminile . Le azzurre sono pronte per scendere in campo ad Antalya (Turchia) per affrontare il secondo incontro della prestigiosa ...

