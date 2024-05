Il teatro per tutti Musical inclusivo sul palcoscenico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 16 maggio 2024) Quando ilè inclusione e quando ilè altruismo e generosittà: domani alle 21 arriva suldelManzoni uno spettacolo che è stato confezionato con questa “ricetta“: “L’aereo più pazzo del mondo“ Diversamente. Regia di Lorenzo Simonini, coreografie Sandy Marchetti e direzione artistica Karen del Greco, lo spettacolo è liberamente tratto dall’omonimo film. Sulgli attori sono il racconto della inclusione: si esibiscono attori con la sindrome di Down, e altre patologie, attori neurotipici.insieme per conquistare l’attenzione e il divertimento degli spettatori che con il loro biglietto compiono un gesto di solidarietà. L’incasso della serata sarà devoluto all’Associazione Italiana Persone Down, sezione Versilia, ...