(Di giovedì 16 maggio 2024) In. Tra gli stand anche una delegazione irachena. In aumento i visitatori stranieri e i buyer internazionali. Ghilardi: «Oggi Ivs è il miglior summit del settore».

Il mondo s’incontra alla Fiera delle valvole: «Scommessa vinta» - Il mondo s’incontra alla fiera delle valvole: «Scommessa vinta» - In fiera. Tra gli stand anche una delegazione irachena. In aumento i visitatori stranieri e i buyer internazionali. Ghilardi: «Oggi Ivs è il miglior summit del settore». Dopo aver incassato il raddopp ...

In Azerbaigian una fiera in crescita - In Azerbaigian una fiera in crescita - Una fiera che ogni anno cresce sempre di più, come punto di riferimento del food e dell'ortofrutta per quell'area geografica. Stiamo parlando di Interfood Caspian Agro Azerbaijan, che ...

Incontri produttivi fra buyer di tutto il mondo - Incontri produttivi fra buyer di tutto il mondo - Una numerosa delegazione di buyer provenienti da Paesi della CSI come Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Uzbekistan: si è trattato di circa ...